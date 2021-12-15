المواصلات تحدد أوقات الدوام لوسائل النقل السرفيس الداخلي والخارجي والحافلات

رام الله - دنيا الوطنأكد علي زكارنة، مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، أن دوام وسائل النقل والمواصلات (السرفيس الداخلي والخارجي) والحافلات، يبدأ من الساعة السادسة صباحا ولغاية السابعة مساء كحد أدنى في فصل الشتاء، ومن السادسة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساء كحد أدنى في فصل الصيف.وأوضح زكارنة، أن هذا القرار جاء استجابة لعديد الشكاوى من قبل المواطنين، بعدم توفر وسائل النقل على بعض الخطوط بعد الساعة الرابعة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وبين أنه انطلاقا من حرص الوزارة ومسؤوليتها في تنظيم قطاع النقل، كان لا بد من اتخاذ إجراءات تلبي احتياجات المواطنين.