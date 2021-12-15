(واللا): مطالب إسرائيلية باستغلال الهدوء لإنجاز صفقة تبادل مع حماس

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء النقاب عن مطالب إسرائيلية لاستغلال الهدوء على حدود غزة من أجل إتمام صفقة تبادل مع حماس.ووفقاً للموقع، فقد دعا مسؤولون أمنيون كبار في إسرائيل إلى الاستفادة من الهدوء في غزة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.تأتي هذه المطالب في الوقت الذي تشهد في الجبهة الجنوبية لإسرائيل حالة من الهدوء الغير المسبوق، رغم التصريحات الأخيرة لفصائل المقاومة محذرة من تباطؤ عملية الإعمار، والتي أدركتها مصر وبدأت في عملية إعادة الإعمار ضمن مرحلتها الثانية.