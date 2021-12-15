لجنة "العمل الحكومي" تتخذ قرارًا بشأن متأخرات موظفي غزة

رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، تفعيل سداد جميع المتأخرات عن الموظفين المسجلة بأسمائهم اشتراكات الكهرباء، بحيث يتم خصمها من المستحقات على أن يستمر التزام الموظف بالسداد الآلي حسب نسبة الراتب، للمساهمة بتحسين خدمات شركة توزيع الكهرباء للمواطنين، وتحصيل ديونها من المشتركين وخاصة موظفي الحكومة عبر السداد الآلي.وأشار الاعلام الحكومي بغزة، في بيان وصل "دنيا الوطن" إلى أن اللجنة اعتمدت كشف الرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، ضمن المرحلة الثانية، وعددهم (1358) من الرتب السامية التي استوفت كامل الشروط القانونية للترقية.ووفق المكتب، فإنه تقرر صرف مبلغ (350,000) دولار لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لتدعيم كاسر الموج بميناء غزة البحري.