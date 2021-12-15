رام الله: الحكم على مدان 15 عامًا وغرامة مالية بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور، وعضوية القاضيين رامز مصلح وأمجد شعار، حكما بإدانة المتهم (ن، ز) بتهمة الاتجار بالمخدرات، سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن مدة 15 عاما، وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رحمة هديب، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، على إثر إحالة محاضر التحريات إليها، من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله. نقلا عن "وفا".