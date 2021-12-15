فلسطين: حالتا وفاة و386 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة، و386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و360 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين إلى أن حالة وفاة سجلت في طولكرم وأخرى في الخليل نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا).وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 80، الخليل 53، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 76، جنين 17، نابلس 18، طوباس 3، سلفيت 3، طولكرم 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 127".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 49، الخليل 109، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 29، جنين 14، نابلس 18، طوباس 4، سلفيت 0، طولكرم 3، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130".وبينت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 101 مريضاً، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.