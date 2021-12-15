شؤون فلسطينية

زيارة: أربعة قرارات لصالح فلسطين في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

زيارة: أربعة قرارات لصالح فلسطين في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
أربعة قرارات لصالح فلسطين في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم، عن مصادقة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الثامنة والثلاثين، على أربعة قرارات لصالح دولة فلسطين، والتي من شأنها دعم الفلسطينيين لتحقيق إسكان آمن ميسر ومستدام.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة: "أنه تم المصادقة على مجموعة القرارات التي تقدمت بها فلسطين في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، حيث يشارك وفد فلسطيني يترأسه الوزير زيارة في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية."

وأوضح زيارة أن القرارات المُصادق عليها هي دعم صمود دولة فلسطين في مواجهة الاستيطان والتهجير بإعداد برامج إسكان ميسرة في المناطق المهمشة والهشة وخاصة مناطق (ج) والأغوار والقريبة من جدار الفصل العنصري، ومساعدة فلسطين بإعداد برامج إسكان تهدف لتثبيت الأسر الفلسطينية في القدس، ودعم فلسطين في إعداد برنامج للإسكان الميسر الموجه للأسر ذات الدخل المحدود والمتدني، وكذلك عقد مؤتمر الإسكان العربي التاسع في فلسطين.

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