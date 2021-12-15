الرئيس عباس يعزي الملك عبدالله الثاني بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق "فايز الطراونة"

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وآل الطراونة، بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة، عن عمر ناهز 72 عاما.وأشاد أبو مازن، بمناقب الفقيد الطراونة، الذي ساهم وقدم الكثير لخدمة بلده الأردن، وكان مدافعا عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وتقدم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من عائلة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء.