الرئيس الروسي يعلن نيته حضور حفل افتتاح أولمبياد بكين

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المحادثات الافتراضية مع الرئيس الصيني شى جين بينج، اليوم الأربعاء، على حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".وأبدى بوتين تطلعه إلى زيارة بكين في شباط/ فبراير بغية لقاء شي، وحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك، مشدداً على أن روسيا والصين تدعمان إحداهما الأخرى دائما فيما يخص التعاون الرياضي، بما في ذلك رفض أي محاولات لتسييس الرياضة، وفق (روسيا اليوم).وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد، متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان، إلا أن هذه الدول ستتمثل برياضيين في دورة الأولمبياد في الصين، من دون إرسال مسؤولين رسميين.وفي أعقاب ذلك، حذرت الصين من أن هذه الدول "ستدفع ثمن" مقاطعتها، كما ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، في الفترة من 4 إلى 20 شباط/ فبراير 2022.وبهذه المناسبة ستصبح العاصمة الصينية بكين أول مدينة في العالم تنظم دورة للألعاب الشتوية بعد استضافتها دورة الألعاب الصيفية في 2008.