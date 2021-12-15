دولي

الرئيس الروسي يعلن نيته حضور حفل افتتاح أولمبياد بكين

الرئيس الروسي يعلن نيته حضور حفل افتتاح أولمبياد بكين
فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المحادثات الافتراضية مع الرئيس الصيني شى جين بينج، اليوم الأربعاء، على حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".

وأبدى بوتين تطلعه إلى زيارة بكين في شباط/ فبراير بغية لقاء شي، وحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك، مشدداً على أن روسيا والصين تدعمان إحداهما الأخرى دائما فيما يخص التعاون الرياضي، بما في ذلك رفض أي محاولات لتسييس الرياضة، وفق (روسيا اليوم).

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد، متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان، إلا أن هذه الدول ستتمثل برياضيين في دورة الأولمبياد في الصين، من دون إرسال مسؤولين رسميين.

وفي أعقاب ذلك، حذرت الصين من أن هذه الدول "ستدفع ثمن" مقاطعتها، كما ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، في الفترة من 4 إلى 20 شباط/ فبراير 2022.

وبهذه المناسبة ستصبح العاصمة الصينية بكين أول مدينة في العالم تنظم دورة للألعاب الشتوية بعد استضافتها دورة الألعاب الصيفية في 2008.

أخبار ذات صلة

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التركية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التركية

الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات &#34;إف-35&#34;

الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات "إف-35"

&#34;الصحة العالمية&#34;: 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان

"الصحة العالمية": 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان

فرنسا: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني يقترب من &#34;نهاية الطريق&#34;

فرنسا: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني يقترب من "نهاية الطريق"

مودرنا تحذر من متحور جديد لـ(كورونا) يجمع بين (دلتا) و(أوميكرون)

مودرنا تحذر من متحور جديد لـ(كورونا) يجمع بين (دلتا) و(أوميكرون)

كوريا الجنوبية تعتزم فرض قيود مشددة للحد من انتشار (كورونا)

كوريا الجنوبية تعتزم فرض قيود مشددة للحد من انتشار (كورونا)

الصحة العالمية: تسجيل تراجعاً في عدد الوفيات العالمية بـ(كورونا) بنسبة 10% خلال أسبوع

الصحة العالمية: تسجيل تراجعاً في عدد الوفيات العالمية بـ(كورونا) بنسبة 10% خلال أسبوع

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و271.4 مليون إصابة جديدة بـ (كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و271.4 مليون إصابة جديدة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

الرئيس عباس يعزي الملك عبدالله الثاني بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق &#34;فايز الطراونة&#34;

الرئيس عباس يعزي الملك عبدالله الثاني بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق "فايز الطراونة"

تيسير خالد: الحكومة والمعارضة في اسرائيل تختبئ خلف معاداة السامية

تيسير خالد: الحكومة والمعارضة في اسرائيل تختبئ خلف معاداة السامية

مباحث التموين تُخطر ست منشآت تجارية مخالفة

مباحث التموين تُخطر ست منشآت تجارية مخالفة

النضال الشعبي: تصويت الكنيست لصالح ثلاثة قوانين تستهدف الأسرى استمرار لسياسة الحرب المفتوحة

النضال الشعبي: تصويت الكنيست لصالح ثلاثة قوانين تستهدف الأسرى استمرار لسياسة الحرب المفتوحة

مسؤولون إسرائيليون يطالبون بتعزيز المفاوضات مع (حماس) لإتمام صفقة التبادل

مسؤولون إسرائيليون يطالبون بتعزيز المفاوضات مع (حماس) لإتمام صفقة التبادل

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان

البطنيجي: قضية الغارمين لازالت ضمن أصعب القضايا ونحاول التخفيف عن المسجونين فيها

البطنيجي: قضية الغارمين لازالت ضمن أصعب القضايا ونحاول التخفيف عن المسجونين فيها

منوعات

بطريقة رومانسية.. باسل خياط يرقص مع زوجته احتفالاً بيوم ميلادها

بطريقة رومانسية.. باسل خياط يرقص مع زوجته احتفالاً بيوم ميلادها

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفنانة المصرية مها أحمد.. لسبب صادم

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفنانة المصرية مها أحمد.. لسبب صادم

بعدما وصفه بـ&#34;الأسود&#34;.. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

بعدما وصفه بـ"الأسود".. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

عربي

الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

مصر: تسجيل 51 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 51 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ(كورونا)