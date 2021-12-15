الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات "إف-35"

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول إماراتي، مساء الثلاثاء، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات "إف-35" الأمريكية الصنع، والتي كانت ضمن صفقة قيمتها 23 مليار دولار، تشمل أيضاً طائرات مسيرة وذخائر متطورة أخرى.وقال المسؤول في بيان إلى (رويترز) في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال): "الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد أدى إلى إعادة التقييم".وأضاف "الولايات المتحدة ما زالت المورد المفضل لدولة الإمارات فيما يتعلق بمتطلبات الدفاع المتقدمة وقد يعاد فتح المناقشات بشأن الطائرة "إف-35" في المستقبل"، لافتاً إلى أن هناك مناقشات "لمعالجة شروط أمن الدفاع المشترك من أجل الشراء".من جانبه، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده مستعدة للمضي قدماً في صفقة بيع مقاتلات الجيل الخامس "إف -35"، وطائرات مسيرة للإمارات إذا كانت أبوظبي لا تزال مهتمة بذلك.وفي الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قال مسؤول في وزارة الدفاع الإماراتية إن صفقة لشراء طائرات رافال المقاتلة الفرنسية ستكون مكملة للاتفاق المزمع لشراء الطائرات "إف-35" وليست عوضاً عنها.