دولي

"الصحة العالمية": 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان

"الصحة العالمية": 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال فرقة عمل للاستجابة السريعة في جنوب السودان للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة 89 شخصاً على الأقل.

يأتي ذلك بعدما أبلغت وزارة الصحة في جنوب السودان عن انتشار مرض غامض في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونغلي، ولم يتمكن العلماء المحليون من التعرف عليه.

وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية، لشبكة (بي بي سي): "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها، وهناك سنكون قادرين على جمع عينات من المرضى، ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتاً هو أن هناك 89 حالة وفاة".

وكشف مسؤولو الصحة المحليون في فنجاك أن العينات الأولية من المرضى أعطت نتائج سلبية للكوليرا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتعرضت المنطقة مؤخرا لفيضانات شديدة، وهي من أكثر المناطق تضرراً بالفيضانات، وأوضحت بايا أن مجموعة العلماء اضطروا إلى دخول فنجاك عبر طائرة هليكوبتر بسبب ذلك، وينتظر الفريق الآن نقلهم لإعادتهم إلى العاصمة جوبا اليوم الأربعاء.

ووفق ما قاله لام تونغوار كويغونغ، وزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة بولاية الوحدة المتاخمة لجونغلي، فقد عززت الفيضانات الشديدة من انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة لنقص الغذاء، لافتاً إلى أن النفط من حقول البترول في المنطقة أدى إلى تلوث المياه ما أسفر عن نفوق الحيوانات الأليفة.

وتسببت الفيضانات في شمال جنوب السودان في تدمير المجتمعات المحلية في المنطقة، وحرمتهم من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الدولية (MSF)، التي تعمل في المنطقة، إن الفوضى الناجمة عن الفيضانات تزيد الآن من الضغط على المرافق الصحية.

وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء سوء التغذية، مع مستويات سوء التغذية الحاد الوخيم التي تبلغ ضعف عتبة منظمة الصحة العالمية، وتضاعف عدد الأطفال الذين يدخلون المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد منذ بداية الفيضانات".

أخبار ذات صلة

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التركية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التركية

الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات &#34;إف-35&#34;

الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات "إف-35"

فرنسا: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني يقترب من &#34;نهاية الطريق&#34;

فرنسا: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني يقترب من "نهاية الطريق"

مودرنا تحذر من متحور جديد لـ(كورونا) يجمع بين (دلتا) و(أوميكرون)

مودرنا تحذر من متحور جديد لـ(كورونا) يجمع بين (دلتا) و(أوميكرون)

كوريا الجنوبية تعتزم فرض قيود مشددة للحد من انتشار (كورونا)

كوريا الجنوبية تعتزم فرض قيود مشددة للحد من انتشار (كورونا)

الصحة العالمية: تسجيل تراجعاً في عدد الوفيات العالمية بـ(كورونا) بنسبة 10% خلال أسبوع

الصحة العالمية: تسجيل تراجعاً في عدد الوفيات العالمية بـ(كورونا) بنسبة 10% خلال أسبوع

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و271.4 مليون إصابة جديدة بـ (كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و271.4 مليون إصابة جديدة بـ (كورونا)

بشرى سارة من &#34;فايزر&#34; حول فعالية الحبوب التي طورتها ضد فيروس (كورونا)

بشرى سارة من "فايزر" حول فعالية الحبوب التي طورتها ضد فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً شرق نابلس

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً شرق نابلس

المرور بغزة: وفاة وثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة وثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يداهم منزل أسير وينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل يعبد

الاحتلال يداهم منزل أسير وينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل يعبد

إقتحامات وإعتقالات في الضفة والقدس

إقتحامات وإعتقالات في الضفة والقدس

مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الاحتلال يداهم منزل الأسير مناضل انفيعات

الاحتلال يداهم منزل الأسير مناضل انفيعات

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ121 بوضع صحي خطير

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ121 بوضع صحي خطير

منوعات

بعدما وصفه بـ&#34;الأسود&#34;.. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

بعدما وصفه بـ"الأسود".. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. &#34;سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار&#34;

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. "سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار"

عربي

الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

مصر: تسجيل 51 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 51 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ(كورونا)