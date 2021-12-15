مسؤولون إسرائيليون يطالبون بتعزيز المفاوضات مع (حماس) لإتمام صفقة التبادل





ووفق ما قاله المسؤولون لموقع (واللا) الإسرائيلي: "إن الفترة التي نعيشها هي الأنسب لإتمام صفقة تبادل، وأن هذا سيتحقق بمزيد من الضغط على قيادة (حماس)"، وفق ما ترجمته (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وعزّ المسؤولين الإسرائيليين سبب تعثر المفاوضات حتى يومنا هذا يعود لعدم قدرة الطرفين على التوصل لاتفاق بشأن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل لحماس مقابل عودة الأسرى والمفقودين.





وتحتفظ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأربعة إسرائيليين، منهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، وآخران دخلا غزة في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.





بينما يقبع في سجون إسرائيل نحو 4500 معتقل فلسطيني، بينهم 41 سيدة و140 قاصراً و440 معتقلاً إدارياً (دون محاكمة)، وفق إحصاء فلسطيني رسمي، في نيسان/ أبريل الماضي.





رام الله - دنيا الوطندعا أعضاء كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى استغلال الهدوء النسبي في قطاع غزة لإحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس لإحراز تقدم في صفقة التبادل.