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الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة نصار على هدم ثلاثة منازل يمتلكونها في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد أحد المتضررين من العائلة ويدعى محمد نصار، بأن الأرض التي عليها هذه المنازل تعود ملكيتها لوالده الذي اشتراها قبل 40 عاما، وقد تعرضوا خلال الأعوام الماضية لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال التي تدعي أن الأرض مستولى عليها؛ بحجة أنها من المرافق العامة، وفق (وفا).

وأضاف، أن الاحتلال سلّم عائلته قرارا بالإخلاء، والا سيتحملون تكلفة الهدم بقيمة 80 ألف شيقل.

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