البطنيجي: قضية الغارمين لازالت ضمن أصعب القضايا ونحاول التخفيف عن المسجونين فيها

قضية الغارمين لا زالت ضمن أصعب القضايا والمشاكل الموجودة في حالة توقيف كثير من المواطنين لظروف مالية قاهرة.

وأضاف في حديث لإذاعة (صوت الأقصى): "حملات فكاك الغارمين مفتوحة لكل من يستطيع من المؤسسات والجمعيات وأهل الخير والتجار سواء من داخل القطاع أو خارجه".



وتابع: "نحن نتواصل مع بعض المؤسسات ونحاول التخفيف عن المسجونين على الذمم المالية، لا سيما إذا كان تعثر بسبب الوضع الاقتصادي في ظل الحصار، ونكون سعداء إذا تمكنا من فكاكهم".



