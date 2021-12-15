الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود

رام الله - دنيا الوطننفى الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق النار على جنود إسرائيليين قرب الحدود.ونقلت قناة المملكة الرسمية الأردنية بيانا لمصدر مسؤول في الجيش الأردني أكد فيه عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن إطلاق نار من جانب جندي أردني على جنود إسرائيلي على الحدود بين الدولتين.وقال المصدر في بيانه: "أنه وفي تمام الساعة 11:39من صباح أمس الثلاثاء حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد) حيث قام نشامى حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهيبيه للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود"، حسب قوله.وأضاف المصدر قائلا: "صادف بالإثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي من دون حدوث أي احتكاك"، حسب تعبيره.ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقية الأنباء المتعلقة بالجيش قبل نشرها، مؤكدة أنها تحرص على تطبيق كافة تشكيلاتها ووحداتها قواعد الاشتباك باعلى درجات الحسم والحزموبما يضمن سلامة وأمن الأردن وحدوده.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أنباء عن إطلاق نار من جانب جندي أردني على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين دون أن تسفر العملية عن وقوع إصابات.