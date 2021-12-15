الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

رام الله - دنيا الوطنأفاد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن الحكومة، التي تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%.وقال الطبوبي: "إن الاتحاد يرفض هذه المقترحات، وأوضح أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب".وأضاف: "أن هذا البرنامج الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية".