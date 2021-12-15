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المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، عن تحذيرها من  انتكاسة وبائية في البلاد، بسبب ابتعاد عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية، كما طالبت إلى الإسراع في أخذ جرعات اللقاح.

وقال بيان وزارة الصحة: "تغير المنحنى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين وهو ما يدل على أن الفيروس لا يزال بيننا".

وأضافت: "أنه للحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، بالرغم من الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، فإن الوزارة تدعو إلى مجموعة من الإجراءات الصحية، والإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة".

الجدير ذكره، أن المغرب سجل أمس 219 إصابة جديد بفيروس (كورونا) ارتفاعا من 62 أمس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951763 حالة، ولم تسجل أي وفاة مقارنة مع حالتين أمس لتصل أعداد الوفيات إلى 14798.

وبلغت أعداد الملقحين بالجرعة الأولى في المملكة 24475639، وبالجرعة الثانية 22797887، وبالجرعة الثالثة 2099402.

وفي وقت سابق، سجلت الوزارة تراجع الإقبال على مراكز التطعيم، بعد فرض جواز التلقيح في 21 تشرين الأول/ أكتوبر  الماضي، وما صاحبه من جدل واحتجاجات.

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