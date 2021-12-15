كايد الغول: الانقسام فتح الطريق لتهرب الأنظمة العربية من تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول: إن الانقسام الفلسطيني فتح الطريق لتهرب العديد من الأنظمة العربية من تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.وأضاف الغول خلال ندوة عقدت في نقابة الصحفيين بغزة: "نحن أمام تحولات على الصعيد الرسمي العربي، وهذه التحولات لم تلتزم بالمبادرة العربية، وتقييم علاقات تطبيعية ببعد سياسي وأمني؛ مما يمكن الاحتلال الاسرائيلي من التحرر من أي ضغوط واتساع دائرة نفوذه في المنطقة".وأوضح أن الواقع المحيط هو واقع محزن للحالة الفلسطينية رغم كل ما يجري شعبياً على أهميته لمواجهة التطبيع، ورغم تمسك الجماهير العربية بالقضية الفلسطينية.وأكد الغول على ضرورة الاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، قائلًا من الصعب إيقاف الاستيطان، ونموذج بيتا يمكن تعميمه في إطار خطة ورؤية متكاملة لتعميم هذا النموذج، يجب أن يحكم كل هذه العملية برنامج سياسي مشترك يفتح الخيارات أمام كل وسائل النضال لمقاومة الاحتلال.