وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

فايز الطراونة

منذر الحوارات

رام الله - دنيا الوطنتوفيرئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس الديوان الملكي السابق، عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع مع مرض عضال.وقالمساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان لشؤون المرضى في تصريحات تلفزيونية: "إن الطراونة توفاه الله في ساعات الفجر"، وفق (الغد).وأكدت منى الطراونة، ابنة شقيق رئيس الوزراء الأسبق وفاته، وقالت: "إنه انتقل إلى رحمة الله تعالى مع ساعات الفجر" بحسب فضائية (رؤيا).وتسلم الراحل الكثير من المناصب الرسمية على مدار نصف قرن، وساهم في عدد من المحطات المهمة في تاريخ الأردن المعاصر.وبدأت خدمة الطراونة في الديوان الملكي الهاشمي العامر بعد تخرجه في الجامعة الأردنية عام 1971 بالدرجة السابعة مساعداً لرئيس التشريفات الملكية، وغادر الديوان الملكي عام 2018 بعد أن ترأسه ثلاث مرات زادت على تسع سنوات.