مودرنا تحذر من متحور جديد لـ(كورونا) يجمع بين (دلتا) و(أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطننوهت شركة الأدوية الأمريكية (مودرنا)، من احتمال الإصابة بسلالتي فيروس (كورونا) (دلتا) (أميكرون) في الوقت نفسه، وأشارت أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تطور الفيروس وخلق متحور جديد.وقال بول بيرتون، كبير المختصين في الشركة التي انتجت لقاح (مودرنا) المضاد لفيروس (كورونا): "إن سلالتين مختلفين من فيروس كورونا يمكن أن تصيبا الشخص في وقت واحد، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة".وأضاف: "أنه في هذه الحالة يمكن أن تقع عملية تبادل للجينات بين السلالتين، ما يؤدي بدوره إلى تطور الفيروس وخلق طفرة جديدة".وتابع بيرتون في مداخلته: "في الأشهر المقبلة، سيتعايش هذان الفيروسان (دلتا وأميكرون)، وستنتشر العدوى بفيروس أوميكرون في وقت يعاني فيه الناس من وضع صعب للغاية مع المتحور دلتا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات يكون فيها الأشخاص، مصابين بنوعين مختلفين، ما يجعل من الممكن لهذه الفيروسات أن تتطور بشكل أكبر، وهذه الحالة تثير المخاوف".وأكد كبير المختصين في شركة "مودرنا" أن المتحور (أوميكررون)، الذي ظهر أول مرة في جنوب إفريقيا، ليس أقل خطورة من سلالة (دلتا).ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتحور (أوميكرون) على أنه (مثير للقلق).