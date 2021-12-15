دولي

مودرنا تحذر من متحور جديد لـ(كورونا) يجمع بين (دلتا) و(أوميكرون)

مودرنا تحذر من متحور جديد لـ(كورونا) يجمع بين (دلتا) و(أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نوهت شركة الأدوية الأمريكية (مودرنا)، من احتمال الإصابة بسلالتي فيروس (كورونا) (دلتا) (أميكرون) في الوقت نفسه، وأشارت أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تطور الفيروس وخلق متحور جديد.

وقال بول بيرتون، كبير المختصين في الشركة التي انتجت لقاح (مودرنا) المضاد لفيروس (كورونا): "إن سلالتين مختلفين من فيروس كورونا يمكن أن تصيبا الشخص في وقت واحد، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة".

وأضاف: "أنه في هذه الحالة يمكن أن تقع عملية تبادل للجينات بين السلالتين، ما يؤدي بدوره إلى تطور الفيروس وخلق طفرة جديدة".

وتابع بيرتون في مداخلته: "في الأشهر المقبلة، سيتعايش هذان الفيروسان (دلتا وأميكرون)، وستنتشر العدوى بفيروس أوميكرون في وقت يعاني فيه الناس من وضع صعب للغاية مع المتحور دلتا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات يكون فيها الأشخاص، مصابين بنوعين مختلفين، ما يجعل من الممكن لهذه الفيروسات أن تتطور بشكل أكبر، وهذه الحالة تثير المخاوف".

وأكد كبير المختصين في شركة "مودرنا" أن المتحور (أوميكررون)، الذي ظهر أول مرة في جنوب إفريقيا، ليس أقل خطورة من سلالة (دلتا).

ويشار  إلى أن منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتحور (أوميكرون) على أنه (مثير للقلق).

أخبار ذات صلة

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التركية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التركية

الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات &#34;إف-35&#34;

الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات "إف-35"

&#34;الصحة العالمية&#34;: 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان

"الصحة العالمية": 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان

فرنسا: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني يقترب من &#34;نهاية الطريق&#34;

فرنسا: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني يقترب من "نهاية الطريق"

كوريا الجنوبية تعتزم فرض قيود مشددة للحد من انتشار (كورونا)

كوريا الجنوبية تعتزم فرض قيود مشددة للحد من انتشار (كورونا)

الصحة العالمية: تسجيل تراجعاً في عدد الوفيات العالمية بـ(كورونا) بنسبة 10% خلال أسبوع

الصحة العالمية: تسجيل تراجعاً في عدد الوفيات العالمية بـ(كورونا) بنسبة 10% خلال أسبوع

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و271.4 مليون إصابة جديدة بـ (كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و271.4 مليون إصابة جديدة بـ (كورونا)

بشرى سارة من &#34;فايزر&#34; حول فعالية الحبوب التي طورتها ضد فيروس (كورونا)

بشرى سارة من "فايزر" حول فعالية الحبوب التي طورتها ضد فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً شرق نابلس

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً شرق نابلس

المرور بغزة: وفاة وثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة وثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يداهم منزل أسير وينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل يعبد

الاحتلال يداهم منزل أسير وينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل يعبد

إقتحامات وإعتقالات في الضفة والقدس

إقتحامات وإعتقالات في الضفة والقدس

مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الاحتلال يداهم منزل الأسير مناضل انفيعات

الاحتلال يداهم منزل الأسير مناضل انفيعات

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ121 بوضع صحي خطير

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ121 بوضع صحي خطير

منوعات

بعدما وصفه بـ&#34;الأسود&#34;.. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

بعدما وصفه بـ"الأسود".. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. &#34;سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار&#34;

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. "سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار"

عربي

الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

مصر: تسجيل 51 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 51 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ(كورونا)