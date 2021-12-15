المرور بغزة: وفاة وثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأربعاء، أن تسعة حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت أن الحوادث نتج عنها حالة وفاة وثلاث إصابات، منها إصابة خطيرة، وإصابتان بجروح طفيفة، مبينةً أن أضراراً مادية وتلفيات وقعت في 15 مركبة.وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة الطفل محمود محمد غانم أربع سنوات، جراء دهسه من قبل حافلة رياض أطفال من نوع "تويوتا" أمام روضته بمحافظة رفح، حيث جرى فتح قضية في الحادث، وحجز الحافلة وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.وبهذه الحادثة، يبلغ عدد الوفيات جراء حوادث المرور في قطاع غزة، ثلاث حالات منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.