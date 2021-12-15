كوريا الجنوبية تعتزم فرض قيود مشددة للحد من انتشار (كورونا)



وأعلن رئيس الوزراء بأنه إذا تم تنفيذ الإجراءات فستضع الحكومة خطة مناسبة لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة من هذه الإجراءات لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.









رام الله - دنيا الوطنأفادت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم فرض قيود مشددة على التجمعات الخاصة، وعلى ساعات العمل للمرافق متعددة الاستخدامات، للحد من الارتفاع المستمر في إصابات (كورونا).وقال كيم بو-كيوم، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة:" إن الحكومة ستدرس فرض قيود مشددة على التجمعات الخاصة وساعات العمل للمرافق متعددة الاستخدامات للحد من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد".وأضاف: "أن الحكومة تأخذ الحالة الوبائية على محمل الجد، وتخطط لاتخاذ إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي".ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها يوم الجمعة وتطبيقها لمدة الأسبوعين المقبلين.