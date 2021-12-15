"كتائب القسام" تعلن انطلاق مناورات "درع القدس" في قطاع غزة



وأضافت: "ننوه لأبناء شعبنا في قطاع غزة بأنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار"، مؤكدة على أن "المقاومة ستبقى بعون الله سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم الأربعاء، عن انطلاق مناورات "درع-القدس" في قطاع غزة.وقالت "القسام" في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: "إن هذه المناورات تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة، وتأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية".