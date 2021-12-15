الحلو: الأعلاف الموجودة تكفي لساعات فقط ووجهنا نداءً عاجلاً للمسؤولين





وأكد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطاع الدواجن يعاني من أزمة مالية خانقة، تقدر بملايين الشواكل، وذلك بسبب الشيكات المرتجعة، التي تأثرت بالوضع الاقتصادي الصعب في القطاع.





وقال الحلو: خاطبنا الجميع ولنا تواصل مع السلطة الفلسطينية ونناشد الرئيس عباس ورئيس الوزراء، بالالتفات إلى هذا القطاع بالسرعة الممكنة لإيقاف التدهور.





وشدد على أن الأعلاف الموجودة تكفي فقط لساعات قليلة، أن حيث قلة السيولة لدى أصحاب المزارع، أدت إلى عدم قدرتهم على شراء الأعلاف، وهذا سيزيد الوضع تدهوراً.





قال مروان الحلو، رئيس نقابة أصحاب مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، إن نقابة الدواجن طلبت رسمياً لقاءً عاجلاً مع الحكومة في غزة، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن قطاع الدواجن.