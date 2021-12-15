مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.وقال شهود عيان إن المستوطنين أجروا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يقيموا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، تلبية لدعوات تطلقها جماعات "الهيكل" المُتطرفة، في مُحاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مُشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمقدسيين والمُصلين في الأقصى، إضافة إلى جُملة من الاستفزازات بحق الشبان.