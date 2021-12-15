دولي

الصحة العالمية: تسجيل تراجعاً في عدد الوفيات العالمية بـ(كورونا) بنسبة 10% خلال أسبوع

الصحة العالمية: تسجيل تراجعاً في عدد الوفيات العالمية بـ(كورونا) بنسبة 10% خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من أربعة ملايين شخص مصاب بـ(كورونا) عالمياً خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفا، فيما تراجع عدد الوفيات بنسبة 10%، والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية: "انخفض عدد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 5٪ و 10٪ على التوالي"، فيما تم خلال الفترة من 6 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، تسجيل 4.000.817 إصابة، و46961 حالة وفاة.

وحازت أوروبا على نسبة 65٪ من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60٪ من الوفيات، في حين رُصد انخفاض في الإصابات بالعدوى بنسبة 7٪، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3٪.

ورصدت المنظمة أيضاً زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111٪، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10٪، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7٪.

إلى ذلك، ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4٪، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50٪ ، وأمريكا بنسبة 14٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 3٪، وإفريقيا بنسبة 1٪.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في أسبوع 674019، تليها ألمانيا بعدد 351738، فبريطانيا 350340، ثم فرنسا 335972، وأخيرا روسيا بعدد 215283.

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