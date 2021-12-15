تعرف على مواعيد المنخفضات القادمة إلى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة ألشمالية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات ألحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات النهار إلى معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و باردا الى شديد البرودة ، وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.