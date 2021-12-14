الوزير غنيم يبحث مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي الخطط والبرامج للمشاريع التطويرية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، في رام الله، مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي في فلسطين جيرهارد كروس، البرامج قيد التخطيط والتحضير والتنفيذ الحالية والممولة من الاتحاد الأوروبي، والدعم المطلوب على صعيد الجوانب الفنية والمالية من قبل الجهات المانحة.‎كما جرى خلال اللقاء بحث الخطوات القادمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لقطاع المياه الفلسطيني وعلى رأسها التطورات الجارية في التجهيز لإنشاء محطة التحلية المركزية في قطاع غزة.وأكد كروس أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بمراحل تنفيذ محطة التحلية المركزية، وخاصة الإسراع في تحويل التعهدات السابقة إلى اتفاقيات مالية لتوفير الدعم المالي اللازم لها، لتلبية احتياجات المواطنين.واتفق الطرفان على التنسيق والتعاون حول خطوات ومراحل العمل المقبلة، للمضي قدما في تسريع العمل بهذه المشاريع الاستراتيجية لقطاع المياه، بما يضمن توفير كميات مياه إضافية للمواطنين.