فيديو.. اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية يوجه رسالة باللغة الإنجليزية بشأن مستقبل الصناعة بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنوجّه اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية، رسالة باللغة الإنجليزية، معرباً عن تخوفه من مستقبل الصناعة في غزة، نتيجة ارتفاع المواد الخام بشكل غير مسبوق.وقال المهندس الصناعي، محمد عماد الوادية، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفلسطينية، عضو لجنة ترويج المنتجات الوطنية: إن كم المشاكل المتراكمة بأسواق غزة، يوثر على مستقبل الصناعة والعمالة.وشدد على أن هناك تخوفاً من مستقبل الشباب القادم في الصناعة، من عدم فتح أسواق جديدة، مطالباً بالإجابة على أسباب منع المنتج من التسوق، رغم استقبال غزة لكافة المنتجات من الخارج.وأبدى الوادية تخوفه من عدم استمرار المصانع بالعمل والتشغيل نتيجة الارتفاع الهائل، بالإضافة إلى التعليات الجمركية في غزة، رغم حصول بعض المصانع الغذائية على شهادة الجودة المحلية والعالمية، لأن مصيرها غير واضح.وطالب السلطة والمجتمع الدولي العمل حثيثاً على إيجاد طريقة لنقل المنتجات من غزة إلى الضفة.