شؤون فلسطينية

وفد من أقاليم فتح بالمحافظات الجنوبية يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

وفد من أقاليم فتح بالمحافظات الجنوبية يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد يتكون من أربعين عضوًا من أعضاء أقاليم حركة فتح في المحافظات الجنوبية، برئاسة أحمد حلس عضو اللجنة المركزية للحركة، اليوم الثلاثاء 2021/12/14 ضريح ومتحف ياسر عرفات.

وقرأ المشاركون في مستهل الزيارة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس ياسر عرفات، وقاموا بوضع أكليل من الزهور، باسم أقاليم المحافظات الجنوبية على ضريحه.

واستقبل أعضاء الوفد، د. أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومحمد حلايقة مدير متحف ياسر عرفات. 

وتجول  أعضاء الوفد بعد ذلك في المتحف حيث أطلعهم د. صبح على تفاصيل العرض المتحفي الذي يروي أبرز الاحداث والتطورات والجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال الأعوام المائة التي سبقت استشهاد الرئيس ياسر عرفات في 2004/11/11 .






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