"التربية" تحتفي بالمعلمين في يومهم وتعلن الفائز بلقب معلم فلسطين للعام 2021



وأكد الوزير عورتاني أن مهنة التعليم في العالم من أصعب المهن وتكتسب طابعاً أصعب في فلسطين؛ نتيجة ما يعانيه المعلم بفعل الاحتلال الذي زرع المشقات والصعوبات في دروب المعلمين والطلبة وحرمانهم من الوصول إلى تعليم مستقر وآمن، موجهاً التحية لكافة معلمينا على تفانيهم وأصالتهم وتحملهم وتحديهم لكافة الظروف والتحديات إذ شكلوا نموذجاً عالمياً مُلهماً للتعليم المقاوم.

وتحدث عورتاني عن توجهات الوزارة لدعم المعلمين والارتقاء المهني بهم، إدارياً ومالياً، والسعي الدائم نحو مأسسة وتجذير ثقافة التميز في بنية النظام التعليمي، وتمكين الميدان التربوي وثيقة مهننة التعليم واستحداث هيكلية جديدة تخدم الوزارة والمديريات، والتحول نحو الفضاء الرقمي؛ لتخفيف الأعباء عن المعلمين، وترشيق الإجراءات وغيرها من الاستحقاقات لصالح معلمينا، مثمناً الشراكة مع الاتحاد العام للمعلمين والجهود الحثيثة والمبذولة في سبيل خدمة المعلمين ودعمهم.



بدوره، أشاد أبو جاسر بالدور الطليعي للمعلمين الفلسطينيين؛ واصفاً إياهم بحجر الزاوية في المنظومة التعليمية، معبراً عن اعتزازه بالشراكة والتعاون بين الاتحاد و"التربية" والجهود المتواصلة لخدمة المعلمين، وضرورة إسنادهم في ظل التحديات التي يواجهونها بفعل الاحتلال في أرجاء الوطن كافة.

وتخلل الحفل، الذي تولى إدارته مسؤول الإعلام والتوعية في هيئة تطوير مهنة التعليم رائد حامد؛ تكريم أعضاء لجنة التحكيم، والمعلمين المرشحين للمسابقة، وعرض فقرة فنية.



جاء ذلك خلال احتفالية أطلقتها الوزارة، اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، عن بُعد ومن مقر معهدها الوطني للتدريب التربوي، برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وبحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ونائب الأمين العام لاتحاد المعلمين محمد أبو جاسر، والوكلاء المساعدين والأسرة التربوية والشركاء.