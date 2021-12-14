شؤون فلسطينية

بلدية غزة تفصح عن تقرير المدقق الخارجي للعام 2020

بلدية غزة تفصح عن تقرير المدقق الخارجي للعام 2020
بلدية غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفصحت بلدية غزة، عن تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن البيانات المالية للبلدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول عام 2020، وذلك ضمن سياسة إشراك المواطنين في كافة التفاصيل المتعلقة بالأمور المالية تطبيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية.

وذكرت البلدية أن تقرير المدقق المستقل والمتمثل في شركة طلال أبو غزاله وشركاه – مكتب غزة، والواقع في 17 صفحة، نشر على موقع بلدية غزة الإلكتروني (www.gaza-city.org)، ويمكن للجميع الاطلاع على كافة تفاصيله.

ويظهر التقرير المدقق المستقل وجود عجز في صافي الأصول منذ سنوات عديدة، بلغ 168.75 مليون شيكل، مشددًا على أن استمرار البلدية وعلمها مرهون باستمرار توفير التمويل اللازم لها من قبل السلطة الفلسطينية والجهات المانحة وتفعيل عملية تحصيل الرسوم والعوائد والمتأخرات المتراكمة على المواطنين.

وجاء في التقرير أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للبلدية، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون أول عام 2020، وفقًا للأساس النقدي ولمتطلبات قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية المطبق في دولة فلسطين.

وورد في فقرة أساس الرأي ضمن تقرير المدقق المستقل أن الشركة قامت بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية لذلك، إضافة إلى أنها شركة مستقلة عن البلدية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس المهنة، وهو ما يتفق مع مدونة السلوك الأخلاقي للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن البلدية تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، إضافة إلى حصول الشركة على كافة المعلومات و الإفصاحات التي رأتها ضرورية لأغراض التدقيق.

وأكدت شركة طلال أبو غزالة عدم وقوع أي مخالفات للأحكام والتشريعات أو لمتطلبات قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية بشكل جوهري في نشاط البلدية أو في مركزها المالي.

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