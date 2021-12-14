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الإمارات تؤكد تعليق مباحثات صفقة طائرات "إف-35" مع واشنطن

الإمارات تؤكد تعليق مباحثات صفقة طائرات "إف-35" مع واشنطن
طائرة أف 35
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول إماراتي الثلاثاء، أن أبوظبي أبلغت واشنطن أنها ستعلق المناقشات حول صفقة مقاتلات "إف-35" الأميركية.

وأضاف أن "المتطلبات الفنية والقيود التشغيلية" ذات الطبيعة السيادية، بالإضافة إلى تحليل الكلفة مقابل الفائدة "أدت إلى إعادة تقييم" الصفقة.

لكن المسؤول الإماراتي، أكد أن الولايات المتحدة "لا تزال المزود المفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة" في مجال طلبات الدفاع، مشيراً إلى أنه "قد يُعاد فتح المناقشات الخاصة بـ(إف 35) في المستقبل".

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) ذكرت أن الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات "إف-35"، وطائرات مسيرّة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق).

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين القول، إن الإمارات اشتكت من أن الاشتراطات الأمنية الأميركية، في الصفقة التي تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار "مرهقة للغاية".

ووافقت الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس السابق دونالد ترمب على بيع الطائرات بعد أن أقامت الإمارات العام الماضي علاقات مع إسرائيل. 

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام إنها سوف تمضي قدماً في عملية البيع.

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