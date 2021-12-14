شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ أبناء شعبنا لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة

الرئيس عباس يهنئ أبناء شعبنا لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا الفلسطيني، المسيحيين والمسلمين، والعالم أجمع، لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، حيث سلماه دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل وفق التقويم الغربي في مدينة بيت لحم.

ودعا الرئيس عباس الله عز وجل أن يعم السلام في أرض السلام، وأن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت تطلعات وآمال شعبنا بالحرية والاستقلال.

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