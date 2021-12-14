شؤون فلسطينية

الهباش يطلع شيخ الأزهر على خطورة ما تتعرض له القدس والمقدسات من انتهاكات

الهباش يطلع شيخ الأزهر على خطورة ما تتعرض له القدس والمقدسات من انتهاكات
رام الله - دنيا الوطن
أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، شيخ الأزهر أحمد الطيب، على آخر التطورات في فلسطين، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات بشكل عام من عدوان وانتهاكات إسرائيلية.

واستعرض الهباش، خلال اللقاء الذي عقد في مقر مشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس من عنف المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء الاحتلال وشح الموارد والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ونقل الهباش تحيات الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، إلى شيخ الأزهر متمنيا له دوام التوفيق، كما وضعه في صورة الحراك السياسي والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مع الأطراف العربية والدولية لحماية الحقوق والثوابت الفلسطينية، والحفاظ على منجزات وحقوق شعبنا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الذي يلقي بظلال قاتمة على المشهد الفلسطيني، حتى تستعيد الحالة الفلسطينية وحدتها وتوفير قوة إضافية للموقف الفلسطيني في ظل الوحدة وليس في ظل الانقسام.

وقال الهباش، إن شيخ الأزهر أكد خلال اللقاء موقفه الداعم للقضية الفلسطينية في كل المحافل وشدد على ضرورة أن يكون هناك عمل عربي إسلامي مشترك لحماية المقدسات وإنقاذها من الاحتلال وضرورة إنهائه للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما بارك شيخ الأزهر الخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس من حراك سياسي خارجي أو على صعيد استعادة الوحدة الوطنية، والموقف الصلب لسيادته في مواجهة المؤامرات التي تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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