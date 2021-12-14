دولي

مصرع أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار صهريج محروقات في هايتي

مصرع أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار صهريج محروقات في هايتي
رام الله - دنيا الوطن
انفجرت شاحنة محملة بالمحروقات، في شمال هايتي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، أرييل هنري، إن الانفجار وقع في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، في مدينة كاب هايتيان، مضيفا أنه أصيب بالدمار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما أعرب رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف عن حزنه على الضحايا، وغرد قائلا: "أشارك كل الناس الألم والحزن".

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