شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين الثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم  (2021/42)، معلنة في الوقت ذاته عن اصدار كشف جديد لحملة الجوازات المصرية.

وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6 صباح غدٍ الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2021/42)


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