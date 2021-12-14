زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنوقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ضرب جزيرة جيجو، وذلك وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.حيث ووقع الزلزال في الساعة 5:19 بعد ظهر اليوم في البحر على بعد حوالي 32 كيلومترا من مدينة سيوغويبو بجنوب غرب الجزيرة.وقالت الوكالة: "إن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 33.14 درجة شمالا، وخط طول 126.24 شرقا، وعلى عمق 17 كيلومترا، ولابد أن السكان شعروا بالزلزال بقوة".ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار ناجمة عن الزلزال بعد، وفقاً لما ذكرته الوكالة.