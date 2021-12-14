شؤون فلسطينية

أبو مويس: نعمل لإدماج باحثينا في الشبكة العربية للبحث العلمي والتعليم

أبو مويس: نعمل لإدماج باحثينا في الشبكة العربية للبحث العلمي والتعليم
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، الاستمرار في العمل على إدماج الباحثين الفلسطينيين ضمن الشبكة العربية للبحث العلمي والتعليم (ASREN).

وشدّد أبو مويس خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي للشبكة (e-AGE21)، على ضرورة العمل على تجاوز العقبات المتعلقة بالبُنية التحتية، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات لتمكين الباحثين من الوصول إلى أفضل المستويات من التفاعل مع نظرائهم في الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة.

وثمّن وزير "التعليم العالي" جهود شبكة (ASREN) في دعم تطوير جودة التعليم والبحث العلمي في الدول العربية ومنها فلسطين، مؤكداً الإيمان بدور الباحثين الفلسطينيين في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال والتطور،
وذلك استجابةً لرؤية الحكومة الفلسطينية في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية العالمية 2030.

وقال: "إن جودة التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والإقليمية والعالمية، مثمناً ما توفّره شبكة (ASREN) من إمكانيات للباحثين الفلسطينيين للعمل مع زملائهم الباحثين في مختلف الدول العربية، وأيضاً التفاعل مع الباحثين في دول العالم، إضافةً لإمكانية ربط المؤسسات البحثية والتعليمية العربية فيما بينها ومع العالم من خلال شبكات اتصالات البيانات عالية السرعة؛ مما سيتيح للباحثين المشاركة والوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات البحث والتطبيقات، إضافةً لاستخدام موارد الحوسبة المتطورة والمتقدمة تقنياً والمتاحة فقط في عدد محدود من المؤسسات في العالم".

وأكد أبو مويس التطلّع للتعاون مع شبكة (ASREN) لتكون فرصة تسهم في تطوير جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف المجالات ولمختلف المؤسسات البحثية والتعليمية والباحثين؛ خاصةً من فئة الشباب، شاكراً لطواقم الشبكة جهدهم في تنظيم هذا المؤتمر، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في خدمة البحث العلمي والتعليم لمختلف شعوب العالم لتحقيق تطلعاتها بالتنمية والازدهار.

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