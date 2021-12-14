شؤون فلسطينية

قنيطة: سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى

قنيطة: سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الثلاثاء أن المس بالأسرى وذويهم وسن القوانين وتقديم مشاريع المقترحات، وعمليات التحريض الممنهج على المستوى المحلى والدولي تحول
إلى دعاية رخيصة لدى زعامات سلطات الاحتلال.

وأضاف قنيطة" إن مصادقة الكنيست فجر اليوم الثلاثاء على 3 قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" خطوة خطيرة تستهدف الأسرى والمعتقلين فى مس بحياتهم".

وبين أن الحكومات المتعاقبة والتشريع والقضاء وأعضاء الكنيست وصحفيين وشخصيات أمنية اتبعوا سياسة عدائية متطرفة ومحرضة علي الأسرى فى السنوات الأخيرة، مضيفاً أن المحاكم الاسرائيلية شرعنت الكثير من الإجراءات كالتعذيب في التحقيق ، والأحكام والقوانين الردعية بحق الأسرى وعقوبات غير منطقية
مخالفة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وصوت الكنيست في جلساته لصالح قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة ، ولصالح قانون شاليط الذي حرم الأسرى من معظم حقوقهم الإنسانية ، فمنعت أجهزة الأمن بمقتضاه الزيارات ، وتلاه قانون منع الأسرى من التعليم الجامعي ، في أعقاب مقترح قانون قدمه عضو الكنيست شارون غال ، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وغير ذلك من القوانين.

وطالب قنيطة صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديمقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ،
والعمل على تقديم منتهكي حقوق الإنسان منهم والتي وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى في داخل السجون والمحررين خارجها.

أخبار ذات صلة

الصالح: الحكومة تقر خطة لمشاريع البنية التحتية للهيئات المحلية بقيمة 40 مليون شيكل

الصالح: الحكومة تقر خطة لمشاريع البنية التحتية للهيئات المحلية بقيمة 40 مليون شيكل

المقدسيون يطلقون حملة لإنقاذ حياة الطفل المقدسي يزيد خضر

المقدسيون يطلقون حملة لإنقاذ حياة الطفل المقدسي يزيد خضر

التربية تعلن فوز نبأ أبو زيتون بلقب معلم فلسطين للعام 2021

التربية تعلن فوز نبأ أبو زيتون بلقب معلم فلسطين للعام 2021

عزام: نعتز بالرباط المبارك الذي جمع الجهاد الإسلامي بحماس

عزام: نعتز بالرباط المبارك الذي جمع الجهاد الإسلامي بحماس

&#34;فتح&#34; تنعى القيادي أكرم بكار

"فتح" تنعى القيادي أكرم بكار

الخارجية تطالب بإخضاع كل مسؤول إسرائيلي يمنع البناء الفلسطيني بالمناطق (ج) للقانون الدولي

الخارجية تطالب بإخضاع كل مسؤول إسرائيلي يمنع البناء الفلسطيني بالمناطق (ج) للقانون الدولي

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

وفاة طفل دهسًا من حافلة رياض أطفال في رفح

وفاة طفل دهسًا من حافلة رياض أطفال في رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قنيطة: سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى

قنيطة: سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى

المقدسيون يطلقون حملة لإنقاذ حياة الطفل المقدسي يزيد خضر

المقدسيون يطلقون حملة لإنقاذ حياة الطفل المقدسي يزيد خضر

&#34;فتح&#34; تنعى القيادي أكرم بكار

"فتح" تنعى القيادي أكرم بكار

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في أحداث مايو

عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في أحداث مايو

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين

&#34;التعليم العالي&#34; والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية

"التعليم العالي" والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية

منوعات

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. &#34;سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار&#34;

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. "سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار"

ممثلة سورية برفقة ميسي.. وهذا ما قالته؟

ممثلة سورية برفقة ميسي.. وهذا ما قالته؟

شاهد: ممثلة مصرية تدعو في صحن الطواف عكس القبلة.. والجمهور غاضب

شاهد: ممثلة مصرية تدعو في صحن الطواف عكس القبلة.. والجمهور غاضب

أول تعليق لليوتيوبر علي غزلان بعد زواجه من ملكة جمال مصر لعام2017

أول تعليق لليوتيوبر علي غزلان بعد زواجه من ملكة جمال مصر لعام2017

وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه

وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه

علا الفارس تعقد قرانها وتدخل القفص الذهبي.. ما هوية عريسها؟

علا الفارس تعقد قرانها وتدخل القفص الذهبي.. ما هوية عريسها؟

عربي

الأردن: تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 23.2% في الربع الثالث من 2021

الأردن: تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 23.2% في الربع الثالث من 2021

لبنان: النقل البري يعلن الإضراب الخميس المقبل بسبب الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات

لبنان: النقل البري يعلن الإضراب الخميس المقبل بسبب الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات

السويد: منع دخول مقيمين في الأردن لمواجهة انتشار (كورونا)

السويد: منع دخول مقيمين في الأردن لمواجهة انتشار (كورونا)

وزير الخارجية العراقي يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة ملف حقوق الإنسان

وزير الخارجية العراقي يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة ملف حقوق الإنسان