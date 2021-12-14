الأردن: تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 23.2% في الربع الثالث من 2021















رام الله - دنيا الوطنأعلن ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 23.2% في الربع الثالث من العام الحالي، وبواقع 1.6% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.وقال الشريدة، خلال اجتماعه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب: "إن معدل البطالة بين الشباب تراجع إلى 44.9% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 48.5 % سجلت بالربع الثاني من العام ذاته".وفي الربع الثاني من العام الحالي، بلغ معدل البطالة في الأردن 24.8%، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول، وبارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2020، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2021 (22.7%) مقابل (33.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 4.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.