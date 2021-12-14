رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري محادثات مع المستشار الألماني الجديد



وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فقد "أكد الجانبان على أهمية العلاقة العميقة بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون المثمر بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية".



وفي السياق، ناقش الجانبان أيضًا أهمية الجهود المبذولة لمنع الأسلحة النووية من إيران، كما ناقش الطرفان التعامل مع فيروس (كورونا) في بلديهما، مؤكدين على ضرورة تظاهر الجهود في إعطاء اللقاحات.



ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، المستشار الألماني لزيارة إسرائيل، واتفق معه على الحفاظ على الاتصال المستمر والمباشر بينهما، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطنأجرى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محادثات مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، مقدماً له التهنئة على تنصيبه خلفاً لأنغيلا ميركل.