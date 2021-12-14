"فتح" تنعى القيادي أكرم بكار

رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"/ مفوضية التعبئة والتنظيم عضو قيادة حركة "فتح"- إقليم لبنان سابقا، عضو اقليم بلغاريا المناضل والقيادي "أكرم بكار"، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لذبحة قلبية مفاجئة.واستذكرت "فتح" مناقب الفقيد، بعد مسيرة نضالية طويلة حافلة بالعطاء والتضحيات، مدافعا عن الثورة الفلسطينية، وعن الحركة، وقرارها الوطني الفلسطيني المستقل.وانضمّ الفقيد أكرم بكار لصفوف حركة "فتح" شبلا، واستمر في صفوفها مناضلا مكافحا في سبيل تحرير فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.وتقدّمت قيادة "فتح" في الوطن والشتات بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد، ومن إخوانه في الحركة، ومن أهلنا في مخيّم البرج الشمالي، سائلة الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وإخوانه ومحبيه الصبر والسلوان.يذكر أن يوم أمس كان ذكرى استشهاد والده.