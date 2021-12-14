شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب بإخضاع كل مسؤول إسرائيلي يمنع البناء الفلسطيني بالمناطق (ج) للقانون الدولي

الخارجية تطالب بإخضاع كل مسؤول إسرائيلي يمنع البناء الفلسطيني بالمناطق (ج) للقانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي تصدر عن مسؤولين إسرائيليين لدعم وتأييد الاستيطان ومطاردة الوجود والبناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، ومطالبها بتسريع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية الموجودة في تلك المناطق، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة والعمق الاستراتيجي لدولة فلسطين.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى التصريحات والمواقف التي صدرت عن وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد بشأن التزام الحكومة الإسرائيلية المطلق بحماية المنطقة "ج" من التمدد الفلسطيني، وتوسيع الاستيطان فيها، والتي دافعت في تصريح آخر عن (ارهاب) المستوطنين، مطالبة رئيس مجلس "يشع الاستيطاني" في الضفة الغربية المحتلة ديفيد الحياني بهدم ٩٥ ألف منزل فلسطيني تم بناؤها في السنوات الأخيرة في المناطق "ج".

واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف تعكس الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام، وتبرز حجم التطابق بين منظمات المستوطنين وميليشياتهم وجمعياتهم الإرهابية والحكومة الإسرائيلية، ومدى تورطها في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على طريق تحقيق الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة على سمع وبصر العالم أجمع، بما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام ونتائجها وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأكدت الوزارة أن سياسة وممارسات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يمنع بوضوح انتقال مواطني دولة الاحتلال للسكن في الأراضي التي تحتلها، ويُجّرم إقامة منشآت أو مبانٍ أو وحدات استيطانية في أراضي الدولة المحتلة، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن وجود المستوطنين في أرض دولة فلسطين غير شرعي وبالتالي فإن أي بناء يتم لاستخدامهم هو أيضاً غير شرعي.

وقالت: "إن المطلوب اخضاع هؤلاء المسؤولين للقانون الدولي ومحاكمتهم، وكل مسؤول اسرائيلي ينتهك ويخالف القانون الدولي عبر دعم الاستيطان بأي شكل كان ومنع البناء الفلسطيني في أي منطقة فلسطينية تقع تحت الاحتلال بما فيها القدس والمناطق المصنفة (ج)".

أخبار ذات صلة

قنيطة: سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى

قنيطة: سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى

المقدسيون يطلقون حملة لإنقاذ حياة الطفل المقدسي يزيد خضر

المقدسيون يطلقون حملة لإنقاذ حياة الطفل المقدسي يزيد خضر

التربية تعلن فوز نبأ أبو زيتون بلقب معلم فلسطين للعام 2021

التربية تعلن فوز نبأ أبو زيتون بلقب معلم فلسطين للعام 2021

عزام: نعتز بالرباط المبارك الذي جمع الجهاد الإسلامي بحماس

عزام: نعتز بالرباط المبارك الذي جمع الجهاد الإسلامي بحماس

&#34;فتح&#34; تنعى القيادي أكرم بكار

"فتح" تنعى القيادي أكرم بكار

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

وفاة طفل دهسًا من حافلة رياض أطفال في رفح

وفاة طفل دهسًا من حافلة رياض أطفال في رفح

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قنيطة: سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى

قنيطة: سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى

المقدسيون يطلقون حملة لإنقاذ حياة الطفل المقدسي يزيد خضر

المقدسيون يطلقون حملة لإنقاذ حياة الطفل المقدسي يزيد خضر

&#34;فتح&#34; تنعى القيادي أكرم بكار

"فتح" تنعى القيادي أكرم بكار

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

الخليل: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في أحداث مايو

عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في أحداث مايو

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين

&#34;التعليم العالي&#34; والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية

"التعليم العالي" والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية

منوعات

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف الأبيض

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

شاهد: تتويج هندية ملكة جمال الكون لعام 2021

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. &#34;سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار&#34;

أيمن زيدان يرد على الاتهامات الموجهة له.. "سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة الأشرار"

ممثلة سورية برفقة ميسي.. وهذا ما قالته؟

ممثلة سورية برفقة ميسي.. وهذا ما قالته؟

شاهد: ممثلة مصرية تدعو في صحن الطواف عكس القبلة.. والجمهور غاضب

شاهد: ممثلة مصرية تدعو في صحن الطواف عكس القبلة.. والجمهور غاضب

أول تعليق لليوتيوبر علي غزلان بعد زواجه من ملكة جمال مصر لعام2017

أول تعليق لليوتيوبر علي غزلان بعد زواجه من ملكة جمال مصر لعام2017

وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه

وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه

علا الفارس تعقد قرانها وتدخل القفص الذهبي.. ما هوية عريسها؟

علا الفارس تعقد قرانها وتدخل القفص الذهبي.. ما هوية عريسها؟

عربي

الأردن: تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 23.2% في الربع الثالث من 2021

الأردن: تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 23.2% في الربع الثالث من 2021

لبنان: النقل البري يعلن الإضراب الخميس المقبل بسبب الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات

لبنان: النقل البري يعلن الإضراب الخميس المقبل بسبب الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات

السويد: منع دخول مقيمين في الأردن لمواجهة انتشار (كورونا)

السويد: منع دخول مقيمين في الأردن لمواجهة انتشار (كورونا)

وزير الخارجية العراقي يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة ملف حقوق الإنسان

وزير الخارجية العراقي يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة ملف حقوق الإنسان