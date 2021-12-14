أولمرت يدافع عن نتنياهو ضد ترامب

رام الله - دنيا الوطندافع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، عن خلفه بنيامين نتنياهو وهاجم الرئيس الأمريكي السابق ترامب حول الاتهامات التي أطلقها ضد نتنياهو وقال عنه "إنه شخص مثير للشفقة".وقال أولمرت خلال المؤتمر الدولي للقيادة الإستراتيجية بين إسرائيل وأستراليا وبريطانيا: إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان خطأ استراتيجيًا فادحًا من شأنه أن يقود إيران إلى صنع قنبلة نووية.وأضاف: "الكل يعرف رأيي في نتنياهو، أنا لا أحبه، لا أقدره، لا أثق به أو أؤمن بنزاهته، لكن مقابلة ترامب كانت شخصية و"لمصلحته الشخصية".وأشار أولمرت إلى أن نتنياهو نفذ ما كان متوقعا منه كرئيس وزراء إسرائيلي وهنأ الرئيس الأمريكي المنتخب، حتى أنه تباطأ وتأخر في إرسال التهاني إلى بايدن على فوزه في الانتخابات.وكان ترامب هاجم نتنياهو وقال إن تهنئته لبايدن هي خيانة للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية في وقت كان يشكك في نتائج الانتخابات.