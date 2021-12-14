شؤون فلسطينية

وفاة طفل دهسًا من حافلة رياض أطفال في رفح

وفاة طفل دهسًا من حافلة رياض أطفال في رفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة طفل بحادث دهس بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت "المرور"، في تصريح صحفي، إن الطفل محمود محمد غانم (4 سنوات)، تُوفي متأثراً بإصابته بجروح خطيرة جراء دهسه من قبل حافلة رياض أطفال من نوع "تويوتا" أمام روضته بمحافظة رفح.

وأضافت المرور أنه فتح قضية في الحادث، وحجز الحافلة وتوقيف السائق (م.ح) 34 عاماً؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وبهذه الحادثة، يبلغ عدد الوفيات جراء حوادث المرور في قطاع غزة، 3 حالات منذ بداية ديسمبر الجاري.

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