حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

اندلعت مواجهات، اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب الشبان وأهالي المخيم، ما تسبب بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، تم معالجتها ميدانياً، وفق (وفا).



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا، وانتشرت في شوارعه وأزقته، ما أثار حالة من الرعب في صفوف المواطنين.









رام الله - دنيا الوطن