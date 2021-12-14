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مسؤول استيطاني يطالب بهدم منازل الفلسطينيين بالمنطقة "ج"

مسؤول استيطاني يطالب بهدم منازل الفلسطينيين بالمنطقة "ج"
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني بالضفة الغربية ديفيد الحياني بهدم 95 ألف منزل فلسطيني تم بناءها في السنوات الأخيرة بالمنطقة "ج".

وقال الحياني خلال مؤتمر حول البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وفق القناة 7: "نحن بحاجة إلى التوقف عن التفكير فيما يفعله الفلسطينيون والبدء في التفكير فيما يتعين علينا القيام به، تعرف إسرائيل كيف تتعامل مع البناء غير القانوني، كما فعلت بعد الموافقة على قانون كامينيتس، لكنها لا تريد ذلك ولا تتعامل الحكومة الإسرائيلية الحالية مع هذا الموضوع".

وأضاف: "رؤساء المجالس الاستيطانية تركوا وحدهم في الحملة ضد البناء الفلسطيني وليس لدينا الأدوات القانونية للتعامل مع الاستيلاء الذي يحدث ضدنا في مناطق سلطاتنا كل يوم".

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