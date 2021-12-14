دولي

إيران: نحذر من أي إجراءات تنتهي بتثبيت الحضور الإسرائيلي "المخرب" في المنطقة

إيران: نحذر من أي إجراءات تنتهي بتثبيت الحضور الإسرائيلي "المخرب" في المنطقة
لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بولي عهد أبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت إيران من أي إجراءات تنتهي بتثبيت الحضور الإسرائيلي الذي وصفته بـ"المخرب والمثير للفتن" في المنطقة، ويأتي هذا التحذير عقب زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للإمارات، والتي اتفق خلالها الجانبان على تعزيز العلاقات بينهما.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، مساء الاثنين: "إن تثبيت وجود إسرائيل في المنطقة يزعزع أمنها، كما أنه يتعارض مع مصالح الشعوب والدول العربية والإسلامية".

وأضافت أن "مسار التطبيع من بعض دول المنطقة مع  تل أبيب لن يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن إسرائيل هي المسؤولة عن مشاكل المنطقة، وواصفة إياه بـ "العدو الأول للعالمين العربي والإسلامي".

وأمس الاثنين، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن: "ولي عهد أبو ظبي  محمد بن زايد عبّر، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن أمله في أن يسهم الاجتماع في دفع التعاون قدماً لصالح الشعبين، الإماراتي والإسرائيلي، والمنطقة برمتها".

وأضافت الوكالة أنهما "بحثا تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية"، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا في ختام اللقاء مواصلة دعم علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك، بما يعزز مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.

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