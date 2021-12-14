الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وتضبط قطعة سلاح في جنين





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: "أن شكاوي وردت للشرطة إحداها حول قيام مجهولين بإطلاق النار على مواطن وإصابته بالقدم وشكوى أخرى من مواطن حول قيام مجهولين بإطلاق النار على مركبته الخاصة".أشارت إلى أنه البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص من سكان محافظة جنين، وإلقاء القبض عليه وضبط سلاح ناري بحوزته، مؤكدةً على أنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه فيه تمهيداً لإحالته إلى جهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.