"التعليم العالي" والتوجيه السياسي تبحثان تعزيز ثقافة الحوار بين الطلبة في المؤسسات التعليمية





رام الله - دنيا الوطنبحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مع هيئة التوجيه السياسي والوطني تنظيم فعاليات لتعزيز ثقافة الحوار والحد من العنف بين طلبة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، ونائب رئيس هيئة التوجيه السياسي والوطني العميد رشاد طعمة.واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتدريب الطلبة في قضايا مجتمعية تسهم في الحد من العنف وتعزيز ثقافة الحوار، والاستفادة من ساعات الخدمة المجتمعية للطلبة، وعقد سلسلة من ورش العمل التثقيفية والتوعوية للطلبة بهذا الخصوص.وقال هودلي: "إن هذا الحراك يأتي بناءً على توجيهات من وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس، واستجابةً لقرارات مجلس التعليم العالي وتوصيات مجلس رؤساء الجامعات بخصوص توثيق العلاقات مع كافة قطاعات المجتمع لنشر ثقافة الحوار ونبذالعنف؛ خاصةً بين طلبة الجامعات".وأضاف" سننظم فعاليات مشتركة مع هيئة التوجيه السياسي في مختلف مؤسسات التعليم العالي بهذا الإطار".بدوره، قال طُعمة: "إن هيئة التوجيه السياسي ستُسخّر إمكانياتها لخدمة الطلبة وقضاياهم، مؤكداً أهمية نبذ العنف بكافة أشكاله، مشيداً بسرعة تحرك وزارة "التعليم العالي" في معالجة قضية العنف".وحضر اللقاء من "التعليم العالي" مدير دائرة شؤون الجامعات إياد طه، ومديرة النوع الاجتماعي فداء خير الدين، ومن هيئة التوجيه السياسي والوطني، مدير دائرة الوزارات راضي صلاح.